Новая статья: Очная ставка: сравнительное тестирование диалоговых ИИ-моделе...

Новая статья: Очная ставка: сравнительное тестирование диалоговых ИИ-моделей YandexGPT и GigaChatКто лучше из российских интеллектуальных систем справляется с решением типовых пользовательских задач: построенный на базе генеративной нейросети чат-бот «Яндекса» (в простонародье — «Алиса») или скроенный по аналогичным лекалам сервис «Сбера»? Мы свели оба продукта лицом к лицу и спешим поделиться полученными результатами источник#YandexGPT.