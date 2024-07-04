НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Новая статья: Очная ставка: сравнительное тестирование диалоговых ИИ-моделе...

Новая статья: Очная ставка: сравнительное тестирование диалоговых ИИ-моделе...

Новая статья: Очная ставка: сравнительное тестирование диалоговых ИИ-моделей YandexGPT и GigaChatКто лучше из российских интеллектуальных систем справляется с решением типовых пользовательских задач: построенный на базе генеративной нейросети чат-бот «Яндекса» (в простонародье — «Алиса») или скроенный по аналогичным лекалам сервис «Сбера»? Мы свели оба продукта лицом к лицу и спешим поделиться полученными результатами источник#YandexGPT.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх