Новая часть астраханского полигона ТКО начнет работать с 2023 года

В рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с отходами» нацпроекта «Экология» в Астраханской области формируется система обращения с отходами, начиная от их сбора у потребителей и заканчивая сортировкой и размещением на полигоне.
В рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с отходами» нацпроекта «Экология» в Астраханской области формируется система обращения с отходами, начиная от их сбора у потребителей и заканчивая сортировкой и размещением на полигоне.
Свежие комментарии