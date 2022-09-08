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Новая часть астраханского полигона ТКО начнет работать с 2023 года

Новая часть астраханского полигона ТКО начнет работать с 2023 года

В рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с отходами» нацпроекта «Экология» в Астраханской области формируется система обращения с отходами, начиная от их сбора у потребителей и заканчивая сортировкой и размещением на полигоне.

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