Страна и люди
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Страна и люди

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«Мясо похоже на пластилин»: названы нарушения при производстве пельменей

«Мясо похоже на пластилин»: названы нарушения при производстве пельменей

«Добавление в фарш манной крупы — это еще самое безобидное».Отравление многодетной семьи в Красноярском крае после употребления в пищу магазинных пельменей и курицы, приведшее к гибели всех ее четверых детей, вновь заставило задуматься о безопасности продающихся в торговых точках полуфабрикатов.

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Комментарии
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Модест
Для буржуев и лавочников главное - прибыль! О нашем здоровье они думают в последнюю очередь. Если будешь делать всё по ГОСТу, то быстро прогоришь. Цены будут заоблачные на продукцию, не по карману рядовому покупателю.
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