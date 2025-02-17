Без пластиковых венков на могилах: «Это продукты с самым высоким уровнем разложения и загрязнения»

Покупка и использование искусственных траурных изделий из пластика: венков, лент, цветов и других цветочных композиций во время похоронных процессий посетителями и родственниками умерших достигли максимума в последние годы, согласно сообщению муниципального предприятия «Комбинат похоронных услуг».
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