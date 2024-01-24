Когда в 2024 году будут солнечные и лунные затмения и как они влияют на людей

За этот год, при особом желании, человек сможет увидеть сразу четыре затмения Солнечные и лунные затмения это явления давно изученные, но все еще привлекающие внимание своей редкостью и необычайными проявлениями.
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