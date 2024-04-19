Обозреватель Мур: Американцы скорее пойдут голосовать за мертвого Байдена, чем за живого Трампа

Корреспондент издания «Коммерсант» в США Екатерина Мур, выступила в прямом эфире российского телевидения и сообщила о том, что некоторые жители США до того ненавидят Дональда Трампа, что скорее пойдут голосовать за «умершего» Джо Байдена.