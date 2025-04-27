О воспитании детей в разных странах

Майя Majesty

Согласна с автором. Хорошее воспитание, образование -твердая почва под ногами. "вот умение ориентироваться в информации, иметь коммуникативные навыки, развитое мышление, логику, эмпатию, ВОСПИТАНИЕ - это необходимо." с Только вот все больше и больше это становится доступно семьям только с очень хорошим достатком. А как мы знаем, деньги с неба не падают - из надо заработать. Вот и получается, то... что мы сегодня наблюдаем. Или родители зарабатывают и не успевают воспитывать. Или воспитывают по мере своих возможностей, но упускают образование, на которое теперь надо иметь деньги. Не у всех получается все дать и при этом самому взрослому родителю еще о себе не забыть, не скатиться до "невежества мозга" А дети наши ой как быстро растут)) И детство теперь у них очень короткое ( по своим внучкам замечаю) потому что нагрузки не маленькие.