ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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О воспитании детей в разных странах

О воспитании детей в разных странах

Хочу поделиться наблюдениями о воспитании детей в разных странах. В каждой стране свои условия жизни и традиции, свои приоритеты.

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Комментарии
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Майя Majesty
Согласна с автором. Хорошее воспитание, образование -твердая почва под ногами.  &quot;вот умение ориентироваться в информации, иметь коммуникативные навыки, развитое мышление, логику, эмпатию, ВОСПИТАНИЕ - это необходимо.&quot; с Только вот все больше и больше это становится доступно семьям только с очень хорошим достатком. А как мы знаем, деньги с неба не падают - из надо заработать. Вот и получается, то... что мы сегодня наблюдаем. Или родители зарабатывают и не успевают воспитывать. Или воспитывают по мере своих возможностей, но упускают образование, на которое теперь надо иметь деньги. Не у всех получается все дать и при этом самому взрослому родителю еще о себе не забыть, не скатиться до &quot;невежества мозга&quot; А дети наши ой как быстро растут)) И детство теперь у них очень короткое ( по своим внучкам замечаю) потому что нагрузки не маленькие.
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