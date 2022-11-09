Зарина Догузова отказалась от должности замглавы Минэкономразвития

Бывшая глава Ростуризма Зарина Догузова отказалась от должности заместителя главы Министерства экономического развития России, где ей предложили и далее курировать туристическое направление, сообщает корреспондент The Moscow Postсо ссылкой на РБК.
Бывшая глава Ростуризма Зарина Догузова отказалась от должности заместителя главы Министерства экономического развития России, где ей предложили и далее курировать туристическое направление, сообщает корреспондент The Moscow Postсо ссылкой на РБК.
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