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Зарина Догузова отказалась от должности замглавы Минэкономразвития

Зарина Догузова отказалась от должности замглавы Минэкономразвития

Бывшая глава Ростуризма Зарина Догузова отказалась от должности заместителя главы Министерства экономического развития России, где ей предложили и далее курировать туристическое направление, сообщает корреспондент The Moscow Postсо ссылкой на РБК.

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