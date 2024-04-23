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Задержанный за взятку замминистра обороны России входил в рейтинг самых богатых силовиков. Что известно о его доходах?

Задержанный за взятку замминистра обороны России входил в рейтинг самых богатых силовиков. Что известно о его доходах?

Замминистра обороны Иванов из рейтинга богатейших силовиков задержан за взятку Задержанный по подозрению в получении взятки замминистра обороны России Тимур Иванов входил в рейтинг самых богатых силовиков.

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