Задержанный за взятку замминистра обороны России входил в рейтинг самых богатых силовиков. Что известно о его доходах?

Замминистра обороны Иванов из рейтинга богатейших силовиков задержан за взятку Задержанный по подозрению в получении взятки замминистра обороны России Тимур Иванов входил в рейтинг самых богатых силовиков.
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