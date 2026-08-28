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Движение ограничат на Большой Пионерской улице с 31 августа до 15 октября

Движение ограничат на Большой Пионерской улице с 31 августа до 15 октября

Движение транспорта ограничат на улице Большая Пионерская с 31 августа до 15 октября. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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