NASA: ученые объяснили, как возникли ледниковые периоды и почему их нет сейчас

Астрофизики из исследовательского центра NASA SHIELD (изучения солнечного ветра и крупномасштабной динамики гелиосферы) при Бостонском университете выяснили, как перемещение Солнца по Млечному Пути влияло на климат Земли миллионы лет назад.
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