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GT: в Азии начал рушиться мировой порядок, в котором доминирует Запад

GT: в Азии начал рушиться мировой порядок, в котором доминирует Запад

Мировой порядок, в котором доминирует Запад, начал рушиться в Азии и Евразии. Об этом в издании Global Times пишет научный сотрудник центра исследования России Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн.

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