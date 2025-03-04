В МВД объяснили, как при онлайн-покупках распознать мошеннический сайт

Сотрудники подразделения, занимающегося борьбой с незаконным использованием информационно-коммуникационных технологий в Министерстве внутренних дел, дали рекомендации пользователям интернета, которые помогут избежать ошибок при онлайн-покупках и не стать жертвой мошенников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии