В МВД объяснили, как при онлайн-покупках распознать мошеннический сайт

Сотрудники подразделения, занимающегося борьбой с незаконным использованием информационно-коммуникационных технологий в Министерстве внутренних дел, дали рекомендации пользователям интернета, которые помогут избежать ошибок при онлайн-покупках и не стать жертвой мошенников.