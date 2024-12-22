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Росконтроль обнародовал черный список: какие марки чая содержат опасные примеси

Росконтроль обнародовал черный список: какие марки чая содержат опасные примеси

Росконтроль обнародовал черный список: какие марки чая содержат опасные примеси Юлия ЧелкановаЧай – это один из самых популярных напитков в мире, который любят миллионы людей за его аромат, вкус и расслабляющее действие.

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Главная фраза &quot;... не смогли подтвердить качество...&quot;, видимо, финансово несостоятельны. А остальное (в стиле &quot;читайте состав&quot;) - пурга.
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