Оговор в 90-х, 16 месяцев в СИЗО и 60 лет одной любви: судьба легенды советского каратэ Тадеуша Касьянова

Имя Тадеуша Касьянова в Советском Союзе ассоциировалось с рождением нового вида спорта. Каскадёр, постановщик трюков и мастер боевых искусств, сыгравший колоритного боцмана в культовом фильме «Пираты XX века», стал настоящим кумиром миллионов подростков.