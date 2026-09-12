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Оговор в 90-х, 16 месяцев в СИЗО и 60 лет одной любви: судьба легенды советского каратэ Тадеуша Касьянова

Оговор в 90-х, 16 месяцев в СИЗО и 60 лет одной любви: судьба легенды советского каратэ Тадеуша Касьянова

Имя Тадеуша Касьянова в Советском Союзе ассоциировалось с рождением нового вида спорта. Каскадёр, постановщик трюков и мастер боевых искусств, сыгравший колоритного боцмана в культовом фильме «Пираты XX века», стал настоящим кумиром миллионов подростков.

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