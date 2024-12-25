«Дорогие земляки! Мы победили!» Как участник СВО борется с коррупцией в Кировской области

леонид рыбаков

наивные или продуманные --клановую систему без смертной казни не победить ни когда---- так как решающее в этой системе то что--- они всегда будут знать за кого взялись и зачищать проблему быстро и четко в плоть до несчастных случаев если кто то заговорит . А посадки они не боятся зная что все те кто надо (дети жены ) в достатке и сами будут сидеть как в санатории питаться с ресторанов и за хорошее поведение условно досрочно И те кто должен будет зачистку проводить это поймут и по их правилам начнут играть .. а кураторы всех этих кланов в руководстве сидят и делают вид что все нормально и хорошо .И примеров море Чубайс что не участвовал в таких аферах .Покойник Немцов и его друзья я даже очень не верю герою России например Кириенко -дефолт 98 года должен был стать его политической смертью --но он на коне . Также не верю всем великим гос менеджерам что они пушистые . ПОКА ЧЕТКО НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ПРИНЦИП УКРАЛ РАССЛЕДОВАНИЕ -КАЗНЬ - КОНФИСКАЦИЯ ВСЕГО У И ВСЕГО БЛИЖАЙШЕГО ОКРУЖЕНИЯ--БРАТ .СВАТ. КУМ .ЖЕНА. ДЕТИ. ТОЛЬКО ТАК МОЖНО ОБРУБИТЬ ЭТИ СВЯЗИ МАФИОЗНЫЕ КОТОРЫЕ ПОВЯЗАНЫ И МВД И ФСБ И МО и МИД ...ВСЕ АБСОЛЮТНО ВСЕ . ЭТО ЧЕТКО ВИДНО ДАЖЕ ПО ПРИСТАВАМ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ СРАЗУ ПРЕССУЮТ И ФИЗИЧЕСКИ И МАТЕРИАЛЬНО А ТАКИЕ КАК БАГДАСАРЯН ПОКА НАРОДНАЯ ВОЛНА НЕ ПОДНЯЛАСЬ ДАЖЕ ШТРАФЫ НЕ ПЛАТИЛА .