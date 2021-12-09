SUSANIN

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Небольшой снег и до минус 6 градусов обещают в Удмуртии 9 декабря

Небольшой снег и до минус 6 градусов обещают в Удмуртии 9 декабря

Ижевск. Удмуртия. Облачную с прояснениями погоду прогнозируют синоптики в Удмуртии на 9 декабря. Местами на территории республики пройдет снег, сообщает региональное управление МЧС России согласно оперативной информации Гидрометцентра Удмуртии.

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