Небольшой снег и до минус 6 градусов обещают в Удмуртии 9 декабря

Ижевск. Удмуртия. Облачную с прояснениями погоду прогнозируют синоптики в Удмуртии на 9 декабря. Местами на территории республики пройдет снег, сообщает региональное управление МЧС России согласно оперативной информации Гидрометцентра Удмуртии.