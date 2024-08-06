NYT: ВСУ не смогли удержаться под Торецком из-за бессмысленных приказов

Военнослужащие 41-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), переброшенные из Часова Яра под Торецк прямо перед наступлением российской армии, оказались не готовы вступать в бой из-за незнания местности и медленных и бессмысленных приказов командования, в результате чего быстро отдали позиции.