Во всех российских регионах пройдут проверки систем оповещения. По всей России 20 мая зазвучат сирены: анонсированы масштабные учения На всей территории России 20 мая зазвучат сирены, об этом предупредил министр просвещения Сергей Кравцов.
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