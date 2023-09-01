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Одриосола вернулся в «Сосьедад» из «Реал Мадрид». Контракт – до 2029-го

Одриосола вернулся в «Сосьедад» из «Реал Мадрид». Контракт – до 2029-го

27-летний защитник перешел из «Реал Мадрид» в «Реал Сосьедад». Контракт с ним рассчитан до конца сезона-2028/29.

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