Учёные воскресят птицу Додо из "Алисы в стране чудес" и отправят её жить в Восточную Африку

Биотехнологическая компания Colossal Biosciences заявила о том, что воскресит прототипа птицы Додо из произведения Льюиса Кэрролла - дронта, вымершего в XVII веке, и поселит его на острове Маврикий, пишет сайт phys.
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