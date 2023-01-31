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Лука Дончич лидирует в НБА-22/23 по количеству 3-очковых без передач от партнеров

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич имеет наибольшее количество точных трехочковых без передач от партнеров по команде среди всех игроков НБА в нынешнем сезоне.

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