«Происходит какое-то безумие». Макаревич* — о России, Израиле и концертах

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* стал гостем программы RTVI "Вы держитесь!" с Марианной Минскер<strong>Лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич* <a href="">рассказал</a> в программе RTVI "Вы держитесь!" с Марианной Минскер, что думает о войне в Израиле, санкциях против России, попадании в список иноагентов и отмене концертов.