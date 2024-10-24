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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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    И еще раз: христиане крест СПЛАГИАТИЛИ. Не христианский он. Христианам их бог не раз приказывал убивать людей. Послед...В платке можно, а...
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В платке можно, а с дуршлагом на голове нельзя: Пастафарианку из Химок требуют уволить из школы

В платке можно, а с дуршлагом на голове нельзя: Пастафарианку из Химок требуют уволить из школы

Русские правила В одной из школ подмосковных Химок скандал: учительница русского языка оказалась пастафарианкой.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
А  вам  не  приходило  в  голову  ,  что  вы  бес,  в  понимании  Достоевского  ? Различаете  понятия : *носитель  знака* ,  *история  знака* и  ЗНАЧЕНИЕ  ЗНАКА  ? Да,  крест  в  истории ,  в  Древнеримской  империи сначала  был  орудием  позорной  мучительной  смерти...Но  для  христиан крест  стал  символом  ЖИЗНИ  И  СПАСЕНИЯ...Религия  изменила    ЗНАЧЕНИЕ   креста...И  крест  стал  святым  понятием  для  тех  ,  кто  верит  ...  Но  бесам  этого  не  понять...Для  них  что  крест  ,  что  дуршлаг  -  одинаково... Это  ,  кстати  ,  юридически  -ЭКСТРЕМИЗМ  , оскорбление  религиозных  символов,  чувств  верующих.
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2 час.
Вадим Кузнецов
И еще раз: христиане крест СПЛАГИАТИЛИ. Не христианский он. Христианам их бог не раз приказывал убивать людей. Последователям Бога Любви за это ни разу не стыдно. И не стыдно водить детей, например, по храмам божьим и показывать им картинки, на которых людей убивают жестокими и кровавыми способами. Эти картинки еще &quot;иконы страстей&quot; называются. И косплеить людоедство - тоже не стыдно.
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2 час.
Вадим Кузнецов
Безусловно, я, как атеист, с точки зрения МРАКО-БЕСА - бес. Достоевский, с его удивительными закидонами, для меня совершеннно не является моральным авторитетом. А крест в Римской Империи не являлся орудием казни. Увы. Что до оскорбления ЧУВСТВ &quot;верующих&quot; - дуршлаг тоже является религиозным символом у пастафарианцев. Так что оскорбление дуршлага есть насаждение религиозной розни. UPD: Быть может, Вы еще и Невидимого Розового Единорога хотите как-то обозвать?
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2 час.

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