В платке можно, а с дуршлагом на голове нельзя: Пастафарианку из Химок требуют уволить из школы

ВА Владимир Акулов А вам не приходило в голову , что вы бес, в понимании Достоевского ? Различаете понятия : *носитель знака* , *история знака* и ЗНАЧЕНИЕ ЗНАКА ? Да, крест в истории , в Древнеримской империи сначала был орудием позорной мучительной смерти...Но для христиан крест стал символом ЖИЗНИ И СПАСЕНИЯ...Религия изменила ЗНАЧЕНИЕ креста...И крест стал святым понятием для тех , кто верит ... Но бесам этого не понять...Для них что крест , что дуршлаг - одинаково... Это , кстати , юридически -ЭКСТРЕМИЗМ , оскорбление религиозных символов, чувств верующих.

Вадим Кузнецов И еще раз: христиане крест СПЛАГИАТИЛИ. Не христианский он. Христианам их бог не раз приказывал убивать людей. Последователям Бога Любви за это ни разу не стыдно. И не стыдно водить детей, например, по храмам божьим и показывать им картинки, на которых людей убивают жестокими и кровавыми способами. Эти картинки еще "иконы страстей" называются. И косплеить людоедство - тоже не стыдно.