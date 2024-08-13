В Госдуме предложили присваивать статус ветерана призывникам

Это коснется военнослужащих, отражавших атаки на территорию РФ Глава комитета Государственной думы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) направил на отзыв в правительство законопроект, который позволяет присваивать статус ветерана боевых действий призывникам и контрактникам, вынужденным отражать атаки на территорию России.