📱В России резко подорожали смартфоны За девять месяцев 2024 года средняя цена выросла на 12-15%, с 21,2 до 23,9 тысячи рублей.
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📱В России резко подорожали смартфоны За девять месяцев 2024 года средняя цена выросла на 12-15%, с 21,2 до 23,9 тысячи рублей.