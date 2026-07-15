Эллиот Слессор завоевал себе место в финале Championship League 2026

Эллиот Слессор и Чжан Анда вышли в финальный этап на турнире Championship League 2026 в Лестере, сообщает WST Эллиот Слессор (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 3-й этап, группы 1, 2 Трансляции, расписание - 2-й этап, группы G, H Трансляции, расписание - 2-й этап, группы E, F Эллиот Слессор пробился в решающий этап турнира Championship League 2026, который пройдет сегодня в Лестере, сохранив возможность побороться за свой первый рейтинговый титул.