США предупредили о санкциях за работу с иностранными «дочками» банков РФ

Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов (OFAC), отвечающее за санкционное регулирование, предупредило о рисках сотрудничества с зарубежными дочерними организациями российских банков.
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