 Глава Адыгеи рассказал, когда построят аэропорт в Майкопе

Глава Адыгеи рассказал, когда построят аэропорт в МайкопеАдыгея намерена приступить к строительству аэропорта в Майкопе после того, как создание всесезонного экологического курорта «Лагонаки» перейдет в высокую стадию готовности.
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