Саудовская Аравия: Flydubai объявила, что полеты из международного аэропорта Дубая (DXB/OMDB) в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в аэропорты Эр-Рияд Кинг Халид (RUH/OERK) и Янбу Принц Абдулмохсен Бин Абдель Азиз (YNB/OEYN) приостановлены до 10 октября, а полеты в региональный аэропорт Абха (AHB/OEAB) приостановлены до 11 октября из-за нападений хуситов на удобства.
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