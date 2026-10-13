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Почему банки отказали в 79,2% заявок на потребкредиты, данные НБКИ

Почему банки отказали в 79,2% заявок на потребкредиты, данные НБКИ

Почему банки отказывают в кредитах и станет ли октябрь 2026 г. периодом дополнительного ужесточения условий – вопрос возник на фоне сентябрьской статистики.

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