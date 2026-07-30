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Удары ВСУ по школам в Горловке – прицельны и направлены на срыв образовательного процесса – репортаж News Front

Удары ВСУ по школам в Горловке – прицельны и направлены на срыв образовательного процесса – репортаж News Front

Удары вражеских беспилотников по образовательным учреждениям Горловки прицельны, а их смысл заключается в срыве учебного процесса, заявила начальник отдела образования администрации городского округа Горловка Мария Полубан.

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