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Самарцы поддерживают идею индексации пенсий работающим пенсионерам

Самарцы поддерживают идею индексации пенсий работающим пенсионерам

Согласно результатам опроса, проведенного службой занятости, большинство жителей Самары поддерживают инициативу президента России Владимира Путина об увеличении фиксированной части ежемесячных выплат работающим пенсионерам с 1 февраля следующего года.

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