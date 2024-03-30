В одном из американских штатов «разрешат» супругам изменять друг другу

В штате Нью-Йорк планируют легализовать супружескую измену. Об этом сообщает Washington Post. По сведениям издания, законодатели штата разрабатывают проект, который может исключить из местного уголовного кодекса статью о супружеской измене.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии