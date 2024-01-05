sensei Можно вечно смотреть на три вещи: как евроукры побираются по всему миру, как они голосуют сердцем за правильного кандидата и как они проводят коллективные сеансы массового успокоения.
Сезон мучительной правды
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Чуть поправлю автора: Украинство — это своеобразное психическое расстройство, делающее любого человека больным, восприимчивым к ...(далее по тексту).
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7 час.
Дмитрий Бакланов
Но никак не связанное ни с местом проживания, ни со страной 404. Замени корень "украина" на "казахстан" или "туркмения" - психическое расстройство не изменится.
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4 час.
Boris Borisov
" Умом хохлов вам не понять: - они молятся на Европу, пашут на евреев ,воюют за пиндосов, а ненавидят за всё это Россию... " ( с просторов ине-та )
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3 час.
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