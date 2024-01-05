БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 314 подписчиков

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Свежие комментарии

  • николай николай
    Демократы виноваты"ЗАЩИЩАТЬ НЕ БУДЕ...
  • Бурят Бурятов
    Так я об этом же,,,,В Казахстане полн...
  • Малк
    Просто эти пресловутые "главы диаспор" привыкли, что они в регионах "пуп Земли", потому как башляют всем подряд. Как ..."ЗАЩИЩАТЬ НЕ БУДЕ...

Сезон мучительной правды ﻿

Сезон мучительной правды ﻿

sensei Можно вечно смотреть на три вещи: как евроукры побираются по всему миру, как они голосуют сердцем за правильного кандидата и как они проводят коллективные сеансы массового успокоения.

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Комментарии
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С С
Чуть поправлю автора: Украинство — это своеобразное психическое расстройство, делающее любого человека больным, восприимчивым к ...(далее по тексту).
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7 час.
Дмитрий Бакланов
Но никак не связанное ни с местом проживания, ни со страной 404. Замени корень &quot;украина&quot; на &quot;казахстан&quot; или &quot;туркмения&quot; - психическое расстройство не изменится.
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4 час.
Boris Borisov
&quot; Умом хохлов вам не понять: - они молятся на Европу, пашут на евреев ,воюют за пиндосов, а ненавидят за всё это Россию...  &quot;         ( с просторов ине-та )
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3 час.

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