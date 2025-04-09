ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ.

4 апреля в клубе по месту жительства ´Авиатор´ юные участники художественной студии открыли для себя увлекательную технику пластилинографии под руководством опытного педагога дополнительного образования Дробовой Ольги Николаевны.
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