Отдельный от Huawei Honor вновь восстановил сотрудничество с Google

Сотрудничество с компанией Google в части оснащения будущих смартфонов набором программного обеспечения (ПО) и программных интерфейсов (API) Google Mobile Services (GSM) восстановил бренд потребительских гаджетов Honor.
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