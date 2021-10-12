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Отдельный от Huawei Honor вновь восстановил сотрудничество с Google

Отдельный от Huawei Honor вновь восстановил сотрудничество с Google

Сотрудничество с компанией Google в части оснащения будущих смартфонов набором программного обеспечения (ПО) и программных интерфейсов (API) Google Mobile Services (GSM) восстановил бренд потребительских гаджетов Honor.

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