Европа передала Украине почти все запасы оружия и содержит миллионную армию, пополняемую на 30 тысяч человек в месяц.
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