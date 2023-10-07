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Бирюков: в Москве провели первую в сезоне противогололедную обработку дорог

Бирюков: в Москве провели первую в сезоне противогололедную обработку дорог

Москву накрыла непогода. Из-за похолодания и дождей коммунальщики ночью провели первую в сезоне противогололедную обработку дорог, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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