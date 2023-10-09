CNN: девушка, лежащая в грузовике боевиков ХАМАС, оказалась гражданкой Германии

Девушка, лежащая в грузовике участников палестинского движения ХАМАС, является гражданкой Германии.Телеканал CNN передает, что гражданка ФРГ и Израиля Шани Лук приехала в Израиль на музыкальный фестиваль, который проходил 7 октября недалеко от Рейма.