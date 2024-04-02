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Смоленская Газета

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Василий Анохин: Россия и Беларусь связаны одной судьбой и единым прошлым

Василий Анохин: Россия и Беларусь связаны одной судьбой и единым прошлым

Сегодня отмечается День единения народов России и Беларуси. Праздник славянского братства. Губернатор Смоленской области Василий Анохин в связи с этим заявил: «Мы связаны одной судьбой и единым прошлым – у нас общие корни, духовные, нравственные и культурные ценности.

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