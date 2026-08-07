В двух детсадах Салехарда открылись кукольные театры

В детсадах «Росинка» и «Морошка» в Салехарде открылись собственные кукольные театры. Дошкольные учреждения получили всё необходимое для их создания благодаря проекту «Театральный наставник», рассказали в администрации города.
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