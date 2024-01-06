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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» лидирует в Серии А с одним поражением в сезоне. Сегодня матч с «Вероной» из подвала таблицы

«Интер» примет «Верону» в рамках 19-го тура чемпионата Италии. Клуб из Милана занимает первое место в турнирной таблице Серии А.

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