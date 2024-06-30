Остеопат Евдокимов: улучшить работу мозга поможет омега-3

Оптимальное питание для улучшения работы головного мозга — это употребление продуктов, богатых омега-3, витаминами группы В, жирными кислотами и фолиевой кислотой, об этом проинформировал остеопат-невролог Александр Евдокимов.
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