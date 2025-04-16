Начальник алтайского управления молодежной политики Екатерина Четошникова ушла в отставку

Свой пост она покинула по личным обстоятельствам 16 апреля начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова оставила свою должность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии