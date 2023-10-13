Украинские боевики атаковали Брянскую область. Жертвами атаки стали быки

Источник сообщил об очередной атаке ВСУ по Брянской области. Пострадала ферма, погибли быки.По данным SHOT, накануне около полудня, украинские боевики выпустили минимум три снаряда по селу Азаровка в Брянской области.
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