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Эффект бумеранга, или Куда ведёт след украинского терроризма?

Эффект бумеранга, или Куда ведёт след украинского терроризма?

  Алексей Белов Эффект бумеранга, или Куда ведёт след украинского терроризма? Среди подозреваемых - Burisma Holdings и Хантер Байден Во вторник, 9 апреля новостные агентства с пометкой срочно распространили сообщение о том, что правоохранительные органы Российской Федерации обвинили украинскую нефтегазовую компанию Burisma Holdings в финансировании террористической деятельности на территории России, в частности, теракта в «Крокус Сити Холле», унесшего жизни 145 наших сограждан.

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