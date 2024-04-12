Алексей Белов Эффект бумеранга, или Куда ведёт след украинского терроризма? Среди подозреваемых - Burisma Holdings и Хантер Байден Во вторник, 9 апреля новостные агентства с пометкой срочно распространили сообщение о том, что правоохранительные органы Российской Федерации обвинили украинскую нефтегазовую компанию Burisma Holdings в финансировании террористической деятельности на территории России, в частности, теракта в «Крокус Сити Холле», унесшего жизни 145 наших сограждан.