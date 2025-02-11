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Приднестровье отказалось от помощи ЕС для закупки газа

Приднестровье отказалось от помощи ЕС для закупки газа

Тирасполь получит энергоресурсы от Венгрии в обмен на ряд политических условий со стороны Кишинева. Ранее Европа предлагала кредит на 60 млн евро на закупку газа Приднестровье отказалось от финансовой помощи Евросоюза для закупки газа, сообщил молдавский премьер Дорин Речан.

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