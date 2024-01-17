«Бургер Кинг» предлагает наказать блогера работой на кухне за клевету

Сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» заявила иск к блогеру. В немилость к рестораторам попал автор Youtube-канала «Самый сахар», допустивший в одном из своих познавательных видеороликов клеветнические высказывания в отношении продукции ….
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