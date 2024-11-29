Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Запад проигнорировал предупреждения об ответе на удары в глубь России

Запад проигнорировал предупреждения об ответе на удары в глубь России

Запад проигнорировал все предупреждения России о том, что на нанесение ракетных ударов в глубь страны будет дан адекватный ответ, заявил в интервью «Российской газете» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, назвав действия стран НАТО «эскалационным шагом».

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