Запад проигнорировал предупреждения об ответе на удары в глубь России

Запад проигнорировал все предупреждения России о том, что на нанесение ракетных ударов в глубь страны будет дан адекватный ответ, заявил в интервью «Российской газете» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, назвав действия стран НАТО «эскалационным шагом».